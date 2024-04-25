Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейський парламент звинуватив Гібралтар у підриві санкцій проти росіЇ – Politico

25 квітня 2024, 16:53
Європейський парламент звинуватив Гібралтар у підриві санкцій проти росіЇ – Politico
Фото: AFP
Європарламент залишив Гібралтар у списку територій, які підривають санкції проти росії.

Європейський парламент звинуватив Гібралтар у підриві санкцій проти росії, проголосувавши за те, щоб залишити територію в списку тих, де відмивають гроші.

Про це пише Politico.

Більшість із 490 депутатів Європарламенту проголосувала за блокування виключення Гібралтару ‒ заморської території Великої Британії ‒ зі списку разом із ОАЕ, Барбадосом, Панамою та Угандою.

У тексті, схваленому Європейським парламентом, йдеться про наявність "важливих і нещодавніх доказів того, що країнам не вистачає зусиль у реалізації санкцій, накладених на росію або вони навіть сприяють ухиленню від них" і "можуть діяти як платформа для обходу санкцій проти росії".

В Уряді Сполученого Королівства заявили, що були "надзвичайно розчаровані" цим рішенням і це "абсолютно неточні та необґрунтовані припущення, що Гібралтар підриває зусилля щодо санкцій проти росії".

"Велика Британія застосовує санкції у повному обсязі та вони виконуються на всіх заморських територіях Сполученого Королівства та у володіннях Корони", ‒ заявив речник уряду.

Європейська комісія та дипломатична служба ЄС, які хочуть виключити Гібралтар та інші країни зі списку, розкритикували текст перед голосуванням у вівторок.

Голосування євродепутатів означає, що Гібралтар залишиться в списку територій з високим ризиком, а банки ЄС повинні будуть проводити "посилену належну перевірку" грошових переказів з цією територією, що ускладнить ведення бізнесу з нею.

ЄвропарламентГібралтарвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Політика
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 12:35
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Політика
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 00:14
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
24 квітня 2024, 20:09
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Cуспільство
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 13:44
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через
Політика
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через "зраду" республіканців – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється