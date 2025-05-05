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ПОЛІТИКА

Європейський ринок переповнений російським металом попри війну – ЗМІ

05 травня 2025, 13:07
Європейський ринок переповнений російським металом попри війну – ЗМІ
Фото: wsj.com
Особливо значне зростання зафіксоване в постачанні чавуну та сталевих напівфабрикатів.

Попри санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну, російські виробники продовжують активно експортувати металургійну продукцію до країн Європейського Союзу. Особливо значне зростання зафіксоване в постачанні чавуну та сталевих напівфабрикатів.

Як повідомляє MetalMiner, лише у січні 2025 року ЄС імпортував з росії понад 474 тис. тонн чавуну, що в 37 разів більше, ніж у січні 2024 року. Для порівняння: у грудні 2024 року цей показник становив лише 600 тонн.

Загалом, у січні-лютому цього року країни ЄС закупили 1,35 млн тонн металургійної сировини російського походження — на 71% більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому російська продукція продається на європейському ринку за демпінговими цінами, завдаючи шкоди українським експортерам та місцевим виробникам.

Експерти звертають увагу на неефективність чинних санкцій, особливо через численні винятки у регулюванні імпорту. Існуюча квотна система на постачання сировини з росії, зокрема слябів і заготовок, передбачала поступове скорочення, однак повне припинення імпорту так і не відбулося.

Тим часом Україна запровадила нові санкції проти російських енергетичних та металургійних компаній, серед яких група "Новатек", підприємства російського олігарха Володимира Лісіна, а також постачальники титану та промислового обладнання.

Як нагадує видання "Українська правда", Лісін, власник Новоліпецького металургійного комбінату, залишається поза санкціями ЄС, попри активну співпрацю з підприємствами, що виробляють ракети, дрони та ядерну зброю для армії рф. Ба більше, два заводи Лісіна продовжують працювати в передмісті Брюсселя.

металургіяЄвросоюзсанкціі проти росіївійна в Україні

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