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ПОЛІТИКА

Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на €35 млрд

23 січня 2025, 08:10
Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на €35 млрд
Гроші надійдуть у рамках двох програм.

Європейський Союз у 2025 році виділить Україні 35 мільярдів євро допомоги.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс за підсумками зустрічі з  віцепрем’єр-міністром міністром економіки України Юлією Свириденко у Давосі.

Він уточнив, що Україна отримає ці гроші в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Валдіс Домбровскіс розповів, що вони обговорили з Юлією Свириденко "питання розширення та кроки, спрямовані на наближення України до єдиного ринку ЄС".

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Рада ЄС затвердила кредит для України на суму до 35 млрд євро за рахунок заморожених активів ЄС в рамках зобов'язань G7.

Євросоюздопомога Українівійна

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