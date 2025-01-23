Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на €35 млрд

Гроші надійдуть у рамках двох програм.

Європейський Союз у 2025 році виділить Україні 35 мільярдів євро допомоги.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс за підсумками зустрічі з віцепрем’єр-міністром міністром економіки України Юлією Свириденко у Давосі.

Він уточнив, що Україна отримає ці гроші в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Валдіс Домбровскіс розповів, що вони обговорили з Юлією Свириденко "питання розширення та кроки, спрямовані на наближення України до єдиного ринку ЄС".

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Рада ЄС затвердила кредит для України на суму до 35 млрд євро за рахунок заморожених активів ЄС в рамках зобов'язань G7.