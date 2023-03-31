Європейський Союз не розриватиме відносин з Китаєм – фон дер Ляєн

Європейський Союз не піде на розрив з Китаєм, проте у відносинах з ним буде враховувати нові ризики.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні свого візиту до Пекіна.

Передає Інтерфакс.

Європейський Союз не піде на розрив з Китаєм, хоч вважає його системним противником, але, розвиваючи взаємодію, враховуватиме ризики, які виникають зі зміною ролі Китаю у світі, заявила голова ЄК.

"Я вважаю, що розрив із Китаєм недоцільний і не відповідає інтересам Європи. Наші відносини не чорні і не білі - і наша реакція (на поведінку Китаю - ІФ-У) не може бути одноколірною. Ось чому ми маємо зосередитися на зниженні ризиків, а не на роз'єднанні", - сказала фон дер Ляєн у четвер, виступаючи в аудиторії Інституту китаєзнавства ім. Меркатора і Центру європейської політики.

Єс хоче працювати з китайськими партнерами з глобальних питань, як торгівля, фінанси, клімат, сталий розвиток чи охорона здоров'я, додала фон дер Ляєн.

За її словами, для цього Європейський Союзбуде зміцнювати інститути і системи, в рамках яких країни можуть конкурувати й отримувати вигоду.

Голова Європейської Комісії нагадала, що Китай - життєво важливий торговельний партнер, на його частку припадає 9% товарного експорту ЄС і понад 20% - імпорту. Проте відносини розбалансовані, на них дедалі більше впливають викривлення, створювані системою держ капіталізму в Китаї, вважає європейський політик.

Угода про інвестиції, переговори щодо якої завершилися 2020 року, спрямована на таке балансування. Але ЄС має визнати, що світ і Китай значно змінилися за три роки й угода потребує перегляду. Є деякі галузі, де торгівля та інвестиції становлять загрозу економічній та національній безпеці ЄС, особливо в контексті явного злиття військового та комерційного секторів Китаю.

І запевнила: "ЄС має визначити свої майбутні відносини з Китаєм та іншими країнами в таких чутливих галузях високих технологій, як мікроелектроніка, квантові обчислення, робототехніка, штучний інтелект, біотехнології". "Там, де не можна виключити цілі подвійного призначення або можуть бути порушені права людини, потрібно буде чітко визначити, чи відповідають інвестиції або експорт нашим власним інтересам безпеки. Ми маємо забезпечити, щоб капітал, досвід і знання наших компаній не використовувалися для посилення військових і розвідувальних можливостей тих, хто є системними конкурентами".