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Європейський Союз повернув мита на яйця і цукор з України

02 липня 2024, 12:53
Європейський Союз повернув мита на яйця і цукор з України
Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

З 2 липня Європейський Союз повернув мита на українські яйця та цукор.

Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії.

Для яєць цей середній показник становить понад 23 тисяч тон та 262 тисячі тон для цукру.
 
Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. На першу половину 2025-го встановлюються квоти на цукор та яйця.
 
Раніше в українському уряді заперечували, що ЄС має такі плани найближчим часом, однак з 2 липня Євросоюз відновив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України.
 
Нагадаємо, що у червні 2022 року Європейський Союз тимчасово призупинив низку тарифів, які передбачені Угодою про асоціацію з Україною. 

 

ЄСросія окупантивійна в Україні

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