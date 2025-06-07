Європейський Союз розширює оборонне партнерство з союзниками по G7

Політика Трампа підриває європейський порядок безпеки.

Європейський Союз намагається зміцнити оборонні зв'язки з ключовими союзниками по G7, оскільки президент США Дональд Трамп послаблює роль Вашингтона в безпеці Європи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цього місяця ЄС планує укласти угоду про партнерство з Канадою в галузі оборони й безпеки, яка відкриє шлях канадським компаніям до нового оборонного фонду, покликаного дати поштовх трансформації промисловості Союзу. ЄС також проведе саміт з Японією в липні, де сторони намагатимуться зміцнити угоду про безпеку.

Очікується, що оборонна угода з Канадою стане одним із ключових результатів саміту, який сторони проведуть у Брюсселі 23 червня, аби продемонструвати єдність ЄС із країнами-однодумцями в турбулентний період, зазначають джерела Bloomberg. Новий пакт буде укладений за зразком аналогічної оборонної угоди, підписаної ЄС із Великою Британією в травні.

Як і у випадку з Лондоном, така угода стала б кроком до того, щоб дозволити канадським компаніям “приєднатися” до кредитного фонду ЄС у 150 мільярдів євро ($171 мільярд) для розвитку оборонної промисловості.

Хоча Канада очікує від саміту потужного сигналу стосовно повного доступу своєї промисловості до нового інструменту ЄС, пакт про безпеку й оборону надаватиме лише частковий доступ до фонду, а для повного доступу потрібна ще одна двостороння угода.

Канада — давній партнер ЄС у питаннях безпеки, також є учасником двох інших ініціатив, спрямованих на посилення оборонного співробітництва між європейськими країнами. Ці ініціативи охоплюють військову мобільність і розвиток мережі логістичних хабів у Європі.

Подібно до інших оборонних партнерств ЄС, проєкт угоди з Канадою, який ще обговорюється, також відзначатиме спільні інтереси, спільні загрози та кілька сфер співпраці.

Двосторонній саміт між ЄС і Японією буде спрямований на зміцнення оборонного пакту, підписаного наприкінці минулого року, зокрема, за рахунок тіснішої військово-морської співпраці.

Речник голови Євроради Антоніу Кошти заявив, що такі саміти мають на меті “ще більше поглибити й без того дуже тісні відносини з цими двома ключовими партнерами”.

На додаток до оборони, ЄС також прагне зміцнити зв'язки з обома союзниками по G7 навколо “альянсу конкурентоспроможності”. Така нова структура слугуватиме групуванню наявних двосторонніх ініціатив у сфері економічної безпеки, стійкості ланцюгів постачання та конкурентоспроможності, хоча між учасниками переговорів тривають дискусії щодо визначення змісту та формату.

Раніше ЄС вже підписав угоди про партнерство у сфері безпеки й оборони з такими країнами, як Албанія, Японія, Молдова, Північна Македонія, Норвегія та Південна Корея, про проведення місій, навчань і промислове співробітництво.