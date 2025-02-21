Європейський Союз шукає нові джерела газу для заміни російських поставок

ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення москви в Україну 2022 року.

Європейський Союз прагнутиме закуповувати більше газу в інших країн, включно зі США, щоб замінити російські поставки. Також планується швидше розширювати використання поновлюваних джерел енергії, щоб скоротити загальну залежність від цього палива.

Про це сказав комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен, повідомляє Reuters.

"Замість того щоб використовувати гроші платників податків, гроші громадян, для оплати газу, доходи від якого йдуть у військову скарбницю путіна, нам потрібно переконатися, що ми виробляємо власну енергію", - заявив він.

ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення москви в Україну 2022 року. У той час як поставки російського трубопровідного газу впали вдесятеро, ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу минулого року.

Йоргенсен сказав, що Брюссель готує зміни, щоб дозволити правила для прискорення будівництва відновлюваних джерел енергії. Він сказав, що для галузей промисловості та опалення будинків, де газ не може бути швидко замінений електрикою, ЄС активізує зусилля з пошуку альтернативних джерел постачання.

"А потім моя робота - переконатися, що це дешево і не російське", - сказав він.

За його словами, потреба в газі все одно буде, "і нам доведеться шукати інші джерела, крім росії, а це також може означати більший імпорт зі США".

Президент США Дональд Трамп ще до вступу на посаду в січні попередив, що ЄС зіткнеться з торговельними митами, якщо не збільшить імпорт нафти і газу зі Сполучених Штатів.

Європейська комісія не закуповує газ безпосередньо, але розробила плани щодо взаємодії з постачальниками СПГ і розгляду можливості інвестування в інфраструктуру експорту СПГ за кордоном, щоб спробувати укласти довгостроковіші контракти зі стабільними цінами, як випливає з проєктів документів, опублікованих раніше цього тижня агентством Reuters.

Згідно із законодавством ЄС, європейські газові контракти мають закінчитися до 2049 року, щоб відповідати меті блоку по боротьбі зі зміною клімату - досягненню нульових викидів до 2050 року.

Йоргенсен відмовився коментувати проєкти документів, що просочилися в пресу, які Єврокомісія, як очікується, опублікує наступного тижня.

Однак він підтвердив, що Єврокомісія працює над посиленням контролю за газовим ринком, щоб уникнути спекулятивної торгівлі, що спричиняє стрибки цін, і наступного тижня запропонує "фінансові інструменти", покликані відокремити роздрібні ціни на електроенергію від високих цін на газ.

Правила ринку електроенергії ЄС означають, що, незважаючи на швидке розширення використання поновлюваних джерел енергії в Європі, ціна на газ продовжує визначати ціну на електроенергію, яку сплачують багато європейських споживачів.