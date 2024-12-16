Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти росії

Рада Європейського Союзу схвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкційних заходів з метою подальшого обмеження здатності росії вести її незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України.

Зокрема, ці заходи спрямовані на протидію обходу раніше запроваджених європейських санкцій через націлювання на тіньовий флот російського диктатор путіна і послаблення російського військового і оборонного комплексу.

"росія продовжує жорстоку атаку на Україну та український народ. Цей санкційний пакет є частиною нашої відповіді з метою послаблення воєнної машини росії, і тих, хто сприяє цій війні, включно з китайськими компаніями. Це показує єдність країн-членів ЄС у нашій постійній підтримці України. Наш пріоритет - поставити Україну у найбільш сильнішу позицію", - наголосила Кая Каллас, висока представниця ЄС.

Таким чином, Рада ЄС узгодила запровадження санкцій проти 84 фізичних і юридичних осіб. Йдеться про 54 осіб і 30 компаній, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Стосовно людей, санкції запроваджуються проти представників військового підрозділу, відповідального за нанесення удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, проти високих керівників у провідних енергетичних компаніях, проти осіб, причетних до депортації дітей, до пропаганди і обходу санкцій, а також проти двох посадовців з Північної Кореї.

Стосовно компаній, ЄС переважно запроваджує обмежувальні заходи проти російських оборонних і судноплавних компаній, відповідальних за морське транспортування сирої нафти і нафтопродуктів, що забезпечило російському уряду значні прибутки.

Також під санкції потрапив хімічний завод і російська цивільна авіакомпанія, яка є важливим постачальником матеріально-технічної підтримки для російських військових.

Крім того, вперше, ЄС запроваджує повний набір санкцій (заборона на в'їзд, замороження активів, заборона на надання економічних ресурсів) проти різних осіб з Китаю, залучених до постачання компонентів для дронів і мікроелектроніки для підтримки агресивної війни росії проти України.

Разом з тим, Рада ЄС розширила список суден, яким забороняється входити у порти, а також забороняється надавати широкий набір послуг, пов'язаних з морським транспортом. Цей захід повинен протидіяти танкерам, які не належать країнам-членам ЄС, але є частиною тіньового флоту путіна. Ці танкери третіх країн допомагають росії обходити механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор росії. Також судна причетні до перевезення військового обладнання для росії або перевезення викраденого в Україні зерна.

Таким чином, сьогодні санкції було запроваджено проти 52 суден з третіх країн. Тепер число суден, проти яких запроваджено санкції, зросло до 79.

До того ж, Рада ЄС додала 32 нові компанії до санкційного списку, які прямо підтримують військово-оборонний комплекс росії у війні проти України. Проти них застосовуватимуться жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного використання, а також щодо товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектору оборони та безпеки рф. Деякі з цих компанії знаходяться у третіх країнах - у Китаї, Індії, Ірані, Сербії та ОАЕ, і є причетними до обходу торговельних обмежень або закупівлі чутливих товарів, які використовувалися у російських військових операціях (йдеться про дрони і ракети).