Перелік обмежень, зокрема, включає заборону на транспортування нафти третім країнам за ціною вище граничної

Європейський союз ухвалив восьмий пакет санкцій проти росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, котрий, зокрема, включає заборону на транспортування нафти третім країнам за ціною вище граничної.

Нові обмеження стали відповіддю на незаконну анексію українських територій після псевдореферендумів, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози рф.

Як розповіли в Єврокомісії, пакет закладає основу для необхідної законодавчої бази, щоб запровадити обмеження цін на російську нафту.

Також восьмий пакет включає:

санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до проведення псевдорефрендумів та незаконної анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також чиновників й військових оборонного сектору рф, компаній, що підтримують армію рф, та пропагандистів;

експортні обмеження: вугілля, зокрема коксівне, специфічні електронні компоненти, технічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, окремі хімічні речовини, стрілецька зброя тощо;

додаткові імпортні обмеження на суму майже 7 мільярдів євро: заборона на імпорт російської готової металопродукції, пластмас, транспортних засобів тощо;

заборона транспортування нафти третім країнам за ціною вище граничної;

заборона надання російським компаніям фінансових, юридичних та IT-послуг та заборона надання криптогаманців, послуг обліку та зберігання криптоактивів, незалежно від суми.

заборона громадянам ЄС обіймати посади в керівних органах деяких державних підприємств.

Раніше iPress повідомляв, що Угорщина, Греція, Кіпр і Мальта гальмують ухвалення восьмого пакету санкцій, який має встановити ліміт цін на нафту з росії.