Європейський Союз виділив Україні черговий транш макрофінансової допомоги на €1,9 мільярда

Нещодавно Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility – орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу.

Державний бюджет України отримав транш на €1,9 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.

За його словами, від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.

"Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб", - додав міністр.

Нещодавно Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility – орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу, що виділяється в межах цього механізму для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.

За словами Шмигаля, загальна бюджетна підтримка ЄС з початку цього року вже досягла майже 8 млрд євро.

"Хочу висловити вдячність президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всій її команді за таку непохитну підтримку", – написав він.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.