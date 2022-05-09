Європейський союз закликав Україну ратифікувати Римський статут МКС

Україна вважає, що пропозиція щодо створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу має бути додатково вивчена. ЄС нагадав про зобов'язання України щодо ратифікації Римського статуту

Європейський союз закликав Україну якнайшвидше виконати зобов’язання щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це йдеться в спільному пресрелізі за підсумками восьмого засідання Ради асоціації між ЄС та Україною.

"Україна вважає, що її пропозиція щодо створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу за злочин агресії проти України має бути додатково вивчена. ЄС нагадав про зобов'язання України в рамках Угоди про асоціацію щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та закликав Україну терміново виконати це зобов'язання", – йдеться в повідомленні.

Також Рада асоціації рішуче засудила російську агресивну війну проти України.

"ЄС високо оцінив мужність і рішучість українського народу та його керівництва у його боротьбі за захист суверенітету, територіальної цілісності та свободи України та наголосив на своєму непохитному прагненні допомогти Україні реалізувати своє невід'ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє. Він високо оцінив громадянське суспільство України за його незмінну ключову роль у розбудові стійкості України проти російської агресії", – наголошується в документі.

Довідково

Римський статут Міжнародного Кримінального суду – міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Документ прийнятий на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року і набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав (Україна – 20 січня 2000 р.), але ратифікували 122 держави (Україна не ратифікувала). Статут встановлює функції, юрисдикцію і структуру суду.