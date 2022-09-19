Європейський суд із прав людини вперше очолить жінка

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) у понеділок, 19 вересня, обрав Сіофру О'Лірі своєю новою очільницею.

Gро це повідомляє пресслужба суду.

"Сьогодні Європейський суд з прав людини обрав своїм новим президентом пані Сіофру О’Лірі з Ірландії. Вона стане першою жінкою-головою Європейського суду з прав людини", - йдеться у пресрелізі.

О’Лірі замінить іспанця Роберта Спанона на посаді голови суду з 1 листопада 2022 року.

Зазначається, що О'Лірі працювала суддею Європейського суду з прав людини з 2 липня 2015 року. Вже з 2 січня цього року вона обіймала посаду заступниці голови ЄСПЛ.

Європейський суд з прав людини - міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-​​члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, і включає всі питання, які стосуються тлумачення і застосування конвенції, включно з міждержавними справами й скаргами окремих осіб. ЄСПЛ був заснований у Страсбурзі (Франція) у 1959 році.