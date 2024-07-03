Європейці скептично ставляться до того, що Україна виграє війну – опитування

Дослідження також виявило значні розбіжності серед країн ЄС щодо підтримки оборони України та вступу Києва до Євросоюзу й НАТО.

У той час як більшість українців вірять, що Київ переможе росію у війні, європейці налаштовані більш скептично. Про це свідчить нове дослідження Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Про це повідомляє Politico.

Результати опитування, опубліковані в середу, 3 липня, — за кілька днів до саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, відобразили ставлення до вторгнення росії в Україні та 14 країнах ЄС. Опитування було проведене в травні.

Згідно з опитуванням, європейці схильні думати, що Україна не переможе рф на полі бою: приблизно від третини до половини респондентів вважають, що війна закінчиться врегулюванням шляхом переговорів, а до 31% (Греція) вважають перемогу рф найбільш вірогідною. Серед опитаних країн ЄС лише в Естонії переважає думка про перемогу Києва (38%).

Більшість українців (58%), навпаки, впевнені, що ЗСУ можуть перемогти, і їхня країна може й надалі розраховувати на підтримку своїх міжнародних союзників. Лише 1% опитаних українців вважають, що рф переможе, тоді як 30% бачать найбільш вірогідним результатом врегулювання шляхом переговорів.

Дослідження також виявило значні розбіжності серед країн Євросоюзу щодо підтримки оборони України та вступу Києва до ЄС і НАТО.

Лідери НАТО навряд чи отримають внутрішню підтримку серед населення країн Альянсу ідеї розгортання військ, свідчить опитування (результати по країнах коливаються від 4 до 22% на користь розгортання військ).

Щодо витрат на оборону, результати опитування показали, що більшість країн виступають проти підвищення своїх внесків - виняток становлять Польща (де 53% підтримують збільшення витрат), Естонія (45%), Швеція (41%) і Німеччина (40%).

Однак більшість європейців все ще підтримують, наприклад, надання технічної допомоги та збільшення поставок зброї й боєприпасів Україні.

Лише в Болгарії, Греції та Італії більшість населення - 63%, 54% і 53% відповідно, вважають збільшення поставок боєприпасів і зброї Києву "поганою ідеєю".

Європейці також розділилися в думках щодо переваг прийняття України до ЄС. Найбільш прихильними до Києва є Португалія, Естонія, Швеція, Іспанія та Польща, тоді як найбільш скептично налаштовані Німеччина, Болгарія, Чехія та Франція.

Серед українців майже дві третини (64%) вважають, що членство в ЄС є настільки ж важливим для майбутнього їхньої країни, як і вступ до НАТО.