Європі є чого боятися більше, ніж Трампа – WSJ

Десятиліття самозаспокоєння зробили Європу вразливою і залежною від американського захисту.

Європа десятиліттями насолоджувалася відпочинком від обов'язку будь-якої держави — забезпечення безпеки. Сприятлива міжнародна обстановка 1990-х і початку 2000-х років здавалася прелюдією до загального миру. Тепер ясно, що прогресу в досягненні глобальної гармонії не відбувається, і плекати подібні ілюзії небезпечно.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Якщо європейські політики визнають, що росія становить серйозну загрозу, вони повинні наполягати на масштабних витратах на оборону і мобілізації суспільства, включно з призовом до армії, незалежно від того, що говорить кандидат у президенти США. Ті європейці, які турбуються, що континент перебуває в небезпеці, але потім просять США захистити його, прикривають своє небажання робити важкий вибір.

Більша частина риторики в Європі, яка превентивно засуджує можливе президентство Трампа, є корисним прикриттям для тих, хто захоплений ідеєю європейської стратегічної автономії. Якщо Трамп відмовиться від Європи, то єдиним порятунком, на їхню думку, стане відроджений ЄС, в якому будуть не тільки спільна валюта і ринок, а й спільна армія, централізовані закупівлі зброї, спільна оборонна промисловість і військове командування на рівні ЄС.

"Причина, через яку це не відбувається — європейські країни цього не хочуть. Португалію не хвилює кордон Польщі. Естонія не стурбована Сицилією. Берлін вважатиме за краще вести справи з москвою, а не воювати за місто Сувалки в Польщі. Париж або Рим не віддадуть свої ділові інтереси в руки якогось центральноєвропейського лідера. У європейських держав немає іншої реальної альтернативи, окрім як зміцнювати свої власні національні сили", — повідомляє видання.

Європа повинна боятися своїх ворогів. Агресивна росія, що просувається на захід, не зупиниться навіть після того, як владімір путін піде від влади. За останні 10 років росія збільшила свої витрати на оборону на 300%, тоді як країни ЄС тільки на 20%.

Можливо якість західної зброї краща, але війна в Україні показує, що кількість теж має значення. росія випускає від 20 до 30 нових танків на місяць, тоді як Німеччина отримає 18 нових танків Leopard у 2025 році. До цієї похмурої картини ще слід додати нестабільність південного кордону Європи, яка, ймовірно, стане ще гіршою, оскільки ситуація в Африці та Азії посилює міграційний потік на північ.

"Нарешті, Європі варто побоюватися слабкого президента США. Джо Байдену залишилося 11 місяців роботи в адміністрації. Якщо прийняти останні три роки за показник того, що він може зробити, Європі загрожують серйозні ризики", — вважає The Wall Street Journal.

Європейці повинні боятися. Але головний об'єкт їхнього страху є більш безпосереднім. Вони повинні озброюватися незалежно від того, що говорить президент США або кандидат у президенти.