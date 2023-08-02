Європі не вистачає "креативних ініціатив" для врегулювання війни в Україні – Папа Римський

Понтифік засудив ріст інвестицій у виробництво зброї.

Папа Римський Франциск заявив, що сумнівається в тому, що західні країни рухаються у правильному напрямку для забезпечення мир у всьому світі, починаючи з охопленої війною України.

Про це він сказав під час своєї апостольської поїздки до Португалії, повідомляє Vatican News.

Понтифік засудив ріст інвестицій у виробництво зброї, зазначивши, що це призводить до "виснаження автентичного людського капіталу: освіти, охорони здоров'я, держави загального добробуту".

"З глибокою любов'ю до Європи та в дусі діалогу, який вирізняє цей континент, ми могли б запитати її: "Куди ти пливеш, якщо не показуєш світові шляхи миру, креативні шляхи для того, щоб покласти край війні в Україні та багатьом іншим конфліктам, що спричиняють стільки кровопролиття?", – сказав Франциск.

Він додав, що мріє про Європу, "яка використовує свої величезні таланти для врегулювання конфліктів".