Європі потрібен спецпредставник щодо України для участі у мирних переговорах – Стубб

За словами президента Фінляндії, Європі потрібно зробити щось подібне до того, як було зроблено в Косові.

Європі необхідно представити спеціального посланника щодо питань України, аби забезпечити їй значну роль у будь-якому мирному процесі.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа виключила ЄС з переліку партнерів на переговорах, пише Reuters.

За словами спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України і росії Кіта Келлога, Європа не буде мати місця за столом перемовин щодо закінчення війни в Україні.

У відповідь на це президент Франції Еммануель Макрон, швидше за все, скликає у понеділок екстрену зустріч лідерів Європи, а також Великої Британії, аби обговорити, що можна зробити для безпеки Києва.