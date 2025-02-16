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Європі потрібен спецпредставник щодо України для участі у мирних переговорах – Стубб

16 лютого 2025, 15:57
Європі потрібен спецпредставник щодо України для участі у мирних переговорах – Стубб
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
За словами президента Фінляндії, Європі потрібно зробити щось подібне до того, як було зроблено в Косові.
Європі необхідно представити спеціального посланника щодо питань України, аби забезпечити їй значну роль у будь-якому мирному процесі.
 
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа виключила ЄС з переліку партнерів на переговорах, пише Reuters. 
 
За словами спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України і росії Кіта Келлога, Європа не буде мати місця за столом перемовин щодо закінчення війни в Україні. 
 
У відповідь на це президент Франції Еммануель Макрон, швидше за все, скликає у понеділок екстрену зустріч лідерів Європи, а також Великої Британії, аби обговорити, що можна зробити для безпеки Києва. 
 
За інформацією Reuters, під час зустрічі лідери ЄС обговорять, яку термінову допомогу вони можуть надати Україні, роль Європи у наданні гарантій безпеки Києву, а також зміцнення колективної безпеки континенту. 
 
"Якщо я можу вільно висловити одну ідею, якщо буде стіл переговорів, я думаю, що нам потрібно зробити щось подібне до того, що було зроблено в Косові", - наголосив Александр Стубб на Мюнхенській конференції з безпеки, говорячи про переговори, які допомогли зупинити військові репресії Сербії 1998-99 років проти її південної провінції і привести до створення окремої держави. 
 
Також президент Фінляндії зазначив:
 
"Європа повинна мати спеціального посланника, такого як Мартті Ахтісаарі (по Косову), а потім заступника посланника на рівні Келлога, і в цьому сенсі ми отримаємо якусь частку в грі".
 
У Reuters нагадали, що цього тижня Дональд Трамп здивував своїх європейських союзників, провівши телефонну розмову з російським диктатором путіним. 
 
Також адміністрація Трампа викликала серед лідерів ЄС занепокоєння після заяв щодо війни в Україні, зокрема коли віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував європейські демократії та цінності. 
 
"Чого нам не вистачало щодо України в останні роки, так це однієї особистості, яку всі поважали б, з якою рахувалися б у москві, з якою рахувалися б у Києві, яка мала б підтримку у Вашингтоні, європейських столицях та інших лідерах, у тому числі на глобальному Півдні, і яка мала б повноваження керувати мирними переговорами. Нам потрібна висока видимість когось сильного, хто може керувати процесом", - додав прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.
 
Фінлвндіявійна в Україніросія окупанти

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