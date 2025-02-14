Європі потрібна Україна, щоб себе захистити – Шмигаль

Прем'єр вважає, що вступ України до Євросоюзу - не лише моральний обов’язок, а й стратегічний крок, необхідний самому ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Євросоюз уже зазнає агресії з боку росії, яка веде гібридну війну, використовуючи інформацію, енергетику та продовольство як зброю. Він упевнений, що в цій війні Європі необхідна підтримка України.

Про це Шмигаль написав у статті виданню Politico під назвою "Європа може не вистояти без України".

"Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що росія своєю агресією проти України почала новий тип глобальної гібридної війни, у якій москва використовує інформацію, енергетику та продовольство як зброю. Але не лише це. Коли російські кораблі рвуть підводні інтернет-кабелі біля Фінляндії — це акт агресії. Коли російські ракети порушують повітряний простір Польщі чи Румунії — це акт агресії. Коли дрони кружляють над військовою базою США в Рамштайні — це акт агресії. Коли росія штучно створює міграційну кризу на кордонах Литви та Польщі, демаркує кордон з Естонією, відкрито підтримує сепаратистські та радикальні сили в ЄС, здійснює кібератаки та інформаційні диверсії — усе це складові російської багатовимірної війни проти Європи", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що мета росії - посіяти паніку і змусити громадян сумніватися в спроможності своїх урядів їх захистити. Це саме те, чого прагне росія, зокрема - через підтримку радикальних політичних сил у ЄС.