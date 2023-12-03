Європі потрібна власна ядерна зброя для стримування росії – ексглава МЗС Німеччини
Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер вважає, що ЄС потрібна власна ядерна зброя для ефективного стримування росії.
Його заяву в інтерв’ю Zeit Online наводить Tagesschau.
Колишній німецький міністр вважає недостатніми ядерні арсенали Франції та Великої Британії "як відповідь на ситуацію, що змінилася".
Крім того, Фішер закликав німецький уряд інвестувати в озброєння звичайними озброєннями.
"Ми повинні відновити наш потенціал стримування. Поки у нас є сусід, росія, яка дотримується імперської ідеології путіна, ми не можемо обійтися без стримування цієї росії", – сказав він.
Однак цього неможливо досягти "за допомогою боргового гальма і збалансованих бюджетів".