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Європі потрібна власна ядерна зброя для стримування росії – ексглава МЗС Німеччини

03 грудня 2023, 14:25
Європі потрібна власна ядерна зброя для стримування росії – ексглава МЗС Німеччини
Гайнц Фішер. Фото: flickr.com
Фішер зазначив, що "світ змінився" і президент росії путін "також працює з ядерним шантажем

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер вважає, що ЄС потрібна власна ядерна зброя для ефективного стримування росії.

Його заяву в інтерв’ю Zeit Online наводить Tagesschau.

Колишній німецький міністр вважає недостатніми ядерні арсенали Франції та Великої Британії "як відповідь на ситуацію, що змінилася".

Крім того, Фішер закликав німецький уряд інвестувати в озброєння звичайними озброєннями.

"Ми повинні відновити наш потенціал стримування. Поки у нас є сусід, росія, яка дотримується імперської ідеології путіна, ми не можемо обійтися без стримування цієї росії", – сказав він.

Однак цього неможливо досягти "за допомогою боргового гальма і збалансованих бюджетів".

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