Європі потрібно підготуватися до перемир'я між Україною та рф – Пісторіус

Зокрема, йдеться про допомогу в оновленні української армії.

Європа має бути готовою до дня, коли Україна і росія домовляться про перемир'я. Зокрема, йдеться про допомогу в оновленні української армії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє ZDF.

За словами німецького міністра, незважаючи на те, що росія вкотре показала, що наразі не зацікавлена у припиненні агресивної війни, необхідно думати не тільки про сьогоднішній день.

"Ми повинні бути готові до дня X, коли настане перемир'я", - підкреслив Пісторіус.