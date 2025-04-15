Європі загрожує страшна посуха 2018 року – Politico
15 квітня 2025, 12:33
Фото: obozrevatel.com
Цьогорічна посуха може накрутити ціни на зерно
Весняний дефіцит опадів загрожує сільському господарству та екосистемам у Європі.
Про це повідомляє Politico.
Як повідомляється, у країнах Центральної та Східної Європи квітень видався незвично сухим, що може спричинити серйозні труднощі для аграрного сектору та логістики.
Видання пише, що від України до Бельгії велика частина Європи стикається з тривожним дефіцитом опадів. Ранній прихід посушливого періоду створює ризики не тільки для фермерів і ланцюжків поставок, а й для ширших сфер - від торгівлі до світової продовольчої безпеки.
За даними Європейської обсерваторії посух, до середини березня значні території Польщі, України, Балкан, Греції, Швеції, Ірландії та Німеччини зараховано до категорії підвищеного ризику через брак дощів.
Провідний науковий співробітник обсерваторії Андреа Тореті підкреслює, що в останні два-три місяці опадів у Європі було вкрай мало, а температура залишається значно вищою за норму. За його словами, ситуація стрімко погіршується, особливо в Центральній і Східній Європі.
Якщо найближчим часом опадів не побільшає, аграрний сектор може зазнати серйозної шкоди, попередив Тореті.
Особливо складна ситуація спостерігається в Німеччині, де верхній шар ґрунту перебуває в "екстремально сухому" стані. Річка Рейн, ключовий водний шлях для вантажоперевезень у Західній Європі, також відчуває проблеми. У річці рівень води настільки низький, що судна змушені рухатися з неповним завантаженням.
Бельгія також пережила аномально сухий березень. З 1 березня до початку квітня в Брюсселі випало всього 7,8 мм опадів замість очікуваних 50 мм.
Як пише Politico, у Східній Європі становище ще критичніше: ґрунт не встиг відновитися після торішньої посухи через суху зиму. Особливо важко ситуація складається в Україні та Польщі - ключових експортерах зерна на світовий ринок.
В Україні ситуація ускладнюється постійною загрозою обстрілів, що провокують пожежі в висушених районах.
Експерти кажуть, якщо посуха продовжиться, це може помітно вплинути на глобальні зернові поставки.