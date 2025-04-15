Європі загрожує страшна посуха 2018 року – Politico

Цьогорічна посуха може накрутити ціни на зерно

Весняний дефіцит опадів загрожує сільському господарству та екосистемам у Європі.

Як повідомляється, у країнах Центральної та Східної Європи квітень видався незвично сухим, що може спричинити серйозні труднощі для аграрного сектору та логістики.

Видання пише, що від України до Бельгії велика частина Європи стикається з тривожним дефіцитом опадів. Ранній прихід посушливого періоду створює ризики не тільки для фермерів і ланцюжків поставок, а й для ширших сфер - від торгівлі до світової продовольчої безпеки.

За даними Європейської обсерваторії посух, до середини березня значні території Польщі, України, Балкан, Греції, Швеції, Ірландії та Німеччини зараховано до категорії підвищеного ризику через брак дощів.

Провідний науковий співробітник обсерваторії Андреа Тореті підкреслює, що в останні два-три місяці опадів у Європі було вкрай мало, а температура залишається значно вищою за норму. За його словами, ситуація стрімко погіршується, особливо в Центральній і Східній Європі.