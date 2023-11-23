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Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини рф в Україні

23 листопада 2023, 16:09
Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини рф в Україні
Фото з вільного доступу
У проєкті беруть участь 14 країн.

Європол створив Оперативну робочу групу (OTF) для надання допомоги в розслідуваннях воєнних злочинів, скоєних рф в Україні.  

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європолу.

Завданням оперативної групи буде ідентифікувати підозрюваних та їхню причетність до ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду. Ідентифікація відбуватиметься шляхом збору й аналізу інформації з відкритих джерел.
 
Зазначається, що в інтернеті, зокрема у соціальних мережах, міститься величезний масив таких даних. Вони можуть суттєво допомогти слідчим. Міжнародна співпраця у цьому напрямі є неоціненною.
Очолюють групу підрозділи по боротьбі з міжнародними злочинами поліції Нідерландів та Німеччини.
 
Загалом у проєкті беруть участь 14 країн: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія і США.

 

розслідуваннявійна в Українівоєнні злочиниросія окупанти

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