Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини рф в Україні

У проєкті беруть участь 14 країн.

Європол створив Оперативну робочу групу (OTF) для надання допомоги в розслідуваннях воєнних злочинів, скоєних рф в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європолу.

Завданням оперативної групи буде ідентифікувати підозрюваних та їхню причетність до ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду. Ідентифікація відбуватиметься шляхом збору й аналізу інформації з відкритих джерел.

Зазначається, що в інтернеті, зокрема у соціальних мережах, міститься величезний масив таких даних. Вони можуть суттєво допомогти слідчим. Міжнародна співпраця у цьому напрямі є неоціненною.