Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини рф в Україні
23 листопада 2023, 16:09
Фото з вільного доступу
У проєкті беруть участь 14 країн.
Європол створив Оперативну робочу групу (OTF) для надання допомоги в розслідуваннях воєнних злочинів, скоєних рф в Україні.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Європолу.
Завданням оперативної групи буде ідентифікувати підозрюваних та їхню причетність до ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду. Ідентифікація відбуватиметься шляхом збору й аналізу інформації з відкритих джерел.
Зазначається, що в інтернеті, зокрема у соціальних мережах, міститься величезний масив таких даних. Вони можуть суттєво допомогти слідчим. Міжнародна співпраця у цьому напрямі є неоціненною.
Очолюють групу підрозділи по боротьбі з міжнародними злочинами поліції Нідерландів та Німеччини.
Загалом у проєкті беруть участь 14 країн: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія і США.