Європол і союзники провели масштабну операцію проти проросійської хакерської мережі

Вони причетні до атак по всій Європі.

У період з 14 по 17 липня відбулася масштабна міжнародна операція під кодовою назвою “Іствуд”, спрямована проти проросійської мережі кіберзлочинності NoName057(16), відповідальної за сотні DDoS-атак на Україну та країни-члени ЄС і НАТО. Згідно з заявою, операцію координували Європол та Євроюст за участі Агентства Європейського Союзу з питань мережевої та інформаційної безпеки (European Union Agency for Network and Information Security, ENISA), правоохоронних та судових органів щонайменше 13 країн, включно з Німеччиною, Францією, Іспанією, Польщею, США та Швейцарією.

Внаслідок скоординованих дій було порушено роботу понад 100 комп’ютерних систем по всьому світу. Значна частина центральної інфраструктури NoName057(16) виведена з ладу. Загалом національні органи влади провели 24 обшуки, затримали двох осіб у Франції та Іспанії, а також видали сім ордерів на арешт, шість з них громадяни російської федерації. Двоє з них вважаються основними координаторами злочинної діяльності.

Оперативні заходи проводилися у співпраці з технічними партнерами, зокрема ShadowServer та abuse.ch. Також до операції долучилися державні органи ще 11 країн, серед яких Україна, Бельгія, Естонія, Канада, Данія, Латвія, Румунія.

Слідчі дії засвідчили, що учасники мережі NoName057(16) діяли на підтримку агресивної політики росії щодо України. Після початку повномасштабної війни група скоїла понад 1500 DDoS-атак проти держав, що надають політичну, військову чи фінансову підтримку Україні.

Національні структури безпеки зафіксували низку атак, пов’язаних із діяльністю цієї групи. У 2023-2024 роках вона здійснювала кібератаки на шведські державні установи та сайти банків. Від листопада 2023 року в Німеччині відбулося 14 хвиль атак, які торкнулися понад 250 компаній та організацій. У Швейцарії в червні 2023 року відбулися напади під час звернення України до Об’єднаного парламенту, а в червні 2024-го кіберзлочинці атакували під час Мирного саміту в Бюргенштоку. Нещодавно влада Нідерландів також підтвердила атаку, пов’язану з NoName057(16), яка збіглася з проведенням саміту НАТО. Усі атаки вдалося відбити без серйозних наслідків.

Виконавці атак переважно російськомовні користувачі без спеціальної технічної підготовки. Вони діяли через автоматизовані інструменти, такі як DDoSia, отримували інструкції через месенджери та проросійські онлайн-форуми. Застосовувалися методи гейміфікації: понад 4000 користувачів заохочували криптовалютними виплатами, рейтингами, значками, що стимулювало постійну активність і залучення нових учасників.

У межах превентивних заходів через месенджери було розіслано юридичні попередження понад 1000 особам, яких вважають активними прихильниками мережі. Окремі особи, включно з 15 адміністраторами, отримали повідомлення про персональну кримінальну відповідальність згідно з національним законодавством. Профілі п’яти підозрюваних додано до списку найбільш розшукуваних осіб на платформі EU Most Wanted.

Операцію підтримували Спільна робоча група з боротьби з кіберзлочинністю J-CAT при Європолі та Національні координаційні центри країн-учасниць. У день активної фази в штаб-квартирі Європолу працював координаційний центр із представниками Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів та Євроюсту. Водночас для інших країн був відкритий віртуальний командний пункт. Євроюст забезпечив юридичну координацію, включно з отриманням європейських ордерів на розслідування та правової допомоги.