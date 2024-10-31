Європрокуратура підозрює корупцію у штабі голови Європейської народної партії

Бельгійська поліція розслідує справи трьох людей, пов'язаних із передвиборчою кампанією Вебера 2019 року.

Європейська прокуратура і бельгійські правоохоронці розслідують звинувачення у шахрайстві та корупції, зокрема нецільове використання коштів ЄС, пов'язані з виборчою кампанією Манфреда Вебера – лідера Європейської народної партії, найбільшої групи Європарламенту.

Про це, як повідомляє Politico.

Бельгійська поліція розслідує справи трьох людей, пов'язаних із передвиборчою кампанією Вебера 2019 року. Слідчі перевіряють, чи отримували вони особи неправомірні платежі від Європейської народної партії – і загальноєвропейського об’єднання партій, і групи Європарламенту.

Серед обвинувачень, що фігурують у матеріалах слідства, до яких Politico отримало доступ, – підробка документа, зловживання довірою, шахрайство і державна корупція.

Усі троє фігурантів розслідування або отримали високі посади в Європейській народній партії після завершення кампанії Вебера, або вже працювали в ній. Сам Вебер не є фігурантом розслідування, свідчать документи Politico.

Один із фігурантів, чиїх імен видання не розкриває, в коментарі заявив, що йому не відомо про жодне розслідування і що він не отримував неправомірних виплат під час кампанії Вебера.

У Європейській прокуратурі, не вдаючись до деталей, підтвердили розслідування звинувачень у нецільовому використанні коштів ЄС, "скоєних у Бельгії членами політичної групи Європейського парламенту".

"Однак на даному етапі розслідування стосується лише фактів, і підозрюваних немає", – додали у відомстві.