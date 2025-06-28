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ПОЛІТИКА

Європрокуратура викрила корупційну схему в уряді Греції – Politico

28 червня 2025, 14:19
Європрокуратура викрила корупційну схему в уряді Греції – Politico
Фото: Reuters
Європейські прокурори звинувачують двох колишніх міністрів у шахрайстві з коштами ЄС.

У п’ятницю, 27 червня, одразу кілька високопосадовців грецького уряду оголосили про відставку після того, як їхні імена з’явилися у розслідуванні Європейської прокуратури щодо масштабного шахрайства з аграрними дотаціями Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico.

З посад пішли міністр міграції Макіс Ворідіс, заступник міністра закордонних справ Тасос Хадзивасіліу, заступник міністра сільського господарства Діонісіс Стаменітіс, заступник міністра цифрового управління Христос Букурос, а також генеральний секретар з питань сільського господарства Йоргос Стратакос. Усі вони представляють правоцентристську партію "Нова демократія" на чолі з прем'єром Кіріакосом Міцотакісом.

Європейська прокуратура (EPPO) розслідує численні випадки незаконного отримання сільськогосподарських дотацій: за свідченнями, грецькі громадяни подавали заявки на фінансування за неіснуючі пасовища або роботи, які ніколи не виконувалися, чим позбавляли законних фермерів доступу до підтримки.

Особливу увагу прокуратура приділяє періоду, коли Макіс Ворідіс був міністром сільського господарства (2021–2023), а також Лефтеріса Авгенакиса, який очолював міністерство аграрної політики до 2024 року. Обидва теперішні політики відкидають усі обвинувачення, проте досьє Європейської прокуратури, яке вже передане до грецького парламенту, свідчить про системне шахрайство та тиск на посадовців, які намагалися цьому перешкодити.

Досьє обсягом у 3000 сторінок описує роботу організованої злочинної групи, до якої входили співробітники державного агентства ОПЕКЕПЕ (відповідального за розподіл коштів ЄС), парламентарі, регіональні чиновники та приватні особи. У матеріалах фігурують 15 депутатів, з них 13 — представники "Нової демократії".

Розслідування включає прослуховування телефонних розмов, у яких обговорювалися спроби усунути європейських прокурорів з процесу, а також вплив на кадрові рішення та намагання зупинити внутрішні перевірки.

У свідченнях колишніх керівників ОПЕКЕПЕ — Григоріса Варраса та Евангелоса Сімандракоса — йдеться про тиск із боку міністрів, які вимагали погодження сумнівних виплат. Варрас був звільнений після того, як намагався зупинити незаконне фінансування, що, за словами прокурорів, дозволило корупційним схемам продовжуватися безперешкодно.

Розгляд справи тепер переходить до парламенту — відповідно до грецького законодавства, лише він має право розслідувати дії чинних або колишніх міністрів. У Європейській прокуратурі вважають це обмеженням, що суперечить регламентам ЄС.

ГреціякорупціяЄвропарламент

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