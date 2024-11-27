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Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабної війни в Україні – Bloomberg

27 листопада 2024, 11:55
Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабної війни в Україні – Bloomberg
Фото: AFP
Температура повітря до березня залишатиметься переважно нижчою за рівень останніх двох років

Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Це призведе до зростання цін на енергоносії, оскільки континент вичерпує свої запаси газу швидше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, температура до березня залишатиметься переважно нижчою за рівень останніх двох років. А згідно з даними компанії Maxar Technologies Inc., це, ймовірно, призведе до зростання попиту на опалення до найвищого рівня з початку війни в Україні.
 
"Континент залишається вразливим до погодних катаклізмів. Морози та слабкий вітер вже призвели до швидшого, ніж зазвичай, виведення газу зі сховищ цього місяця. Це викликає занепокоєння щодо забезпечення запасів на пізню зиму та наступний літній сезон, коли буде необхідно поповнювати сховища", – повідомляє агентство.
 
Метеоролог Меттью Дросс з компанії Maxar зазначив, що в основному м'які погодні умови очікуються в північній та центральній Європі, а більш холодні температури будуть переважно в південних регіонах, таких як Італія та Балкани.
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