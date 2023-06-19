Матеріали:
Теми:

Європу та Азію зв'яжуть новою оптоволоконною лінією зв'язку – Reuters

19 червня 2023, 10:27
Європу та Азію зв'яжуть новою оптоволоконною лінією зв'язку – Reuters
Фото: з вільного доступу
Даний проект створить "комунікаційний наземний міст", що сполучатиме країни Перської затоки та Азію з Європою.

Ізраїльська державна енергетична група EAPC прокладе між Середземним та Червоним морями 254-кілометровий оптоволоконний кабель, забезпечивши безперервний зв'язок між Європою, а також країнами Перської затоки та Азії.

Про це повідомляє Reuters.

EAPC прокладе кабель вздовж нафтопроводу від середземноморського порту Ашкелон до Ейлата на півночі Червоного моря. 
Повідомляється, що кабель буде доступний для будь-якої телекомунікаційної компанії, яка має ліцензію в Ізраїлі, на умовах 25-річної оренди. Окрім забезпечення швидкої лінії зв'язку, розгортання оптоволокна вздовж маршруту трубопроводу допоможе відстежувати багато змін рельєфу, а також виявляти можливі витоки.

Ізраїльзвязоккомунікаціївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється