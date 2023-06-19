Європу та Азію зв'яжуть новою оптоволоконною лінією зв'язку – Reuters

Даний проект створить "комунікаційний наземний міст", що сполучатиме країни Перської затоки та Азію з Європою.

Ізраїльська державна енергетична група EAPC прокладе між Середземним та Червоним морями 254-кілометровий оптоволоконний кабель, забезпечивши безперервний зв'язок між Європою, а також країнами Перської затоки та Азії.



Про це повідомляє Reuters.

EAPC прокладе кабель вздовж нафтопроводу від середземноморського порту Ашкелон до Ейлата на півночі Червоного моря.

Повідомляється, що кабель буде доступний для будь-якої телекомунікаційної компанії, яка має ліцензію в Ізраїлі, на умовах 25-річної оренди. Окрім забезпечення швидкої лінії зв'язку, розгортання оптоволокна вздовж маршруту трубопроводу допоможе відстежувати багато змін рельєфу, а також виявляти можливі витоки.