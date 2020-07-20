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Єврорада ухвалила рекомендації у сфері економіки

Рекомендації стосуються кожної з 27 країн-членів, а також Великобританії, яка є учасницею аналітичної роботи в рамках Європейського семестру до завершення перехідного періоду 31 грудня 2020 року
Європейська Рада ухвалила річні рекомендації для країн ЄС у галузях економіки, працевлаштування та фіскальної політики.
Єврорада ухвалила рекомендації у сфері економіки Фото: з відкритих джерел

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради, пише "Укрінформ".

"20 липня (Європейська) Рада ухвалила рекомендації на 2020 рік щодо політики країн-членів у галузях економіки, працевлаштування та фіскальної політики, а також рекомендації для Єврозони. Цього року специфічні рекомендації для країн враховують особливості в контексті пандемії COVID-19 та рішення від 20 березня 2020 року щодо активації виключень з положень Пакту стабільності і зростання ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, згадані виключення із Пакту стабільності і зростання ЄС, який є інструментом координації економічної політики країн-членів, стосуються таких сфер, як інвестиції у доступність, ефективність та стійкість медичного сектору, збереження робочих місць з одночасним вирішенням соціального ефекту кризи. Ухвалені рекомендації надають країнам-членам більшу свободу у здійсненні інвестицій в дослідження та розвиток, у підтримці ліквідності та стабільності фінансового сектору, збереженні стабільності функціонування спільного ринку та умов для вільного обігу товарів і послуг.

Рекомендації стосуються кожної з 27 країн-членів, а також Великобританії, яка є учасницею аналітичної роботи в рамках Європейського семестру до завершення перехідного періоду 31 грудня 2020 року.

Запроваджений з 2010 року інструмент Європейського семестру дозволяє країнам ЄС координувати економічну політику протягом року шляхом забезпечення стабільності бюджетного фінансування та уникнення ситуації надмірного бюджетного дефіциту та макрофінансових дисбалансів. Єврокомісія щороку представляє рекомендації в рамках цієї програми для кожної з країн ЄС на основі їх бюджетних планів, а також запроваджених структурних та макроекономічних реформ. Ці рекомендації затверджуються на рівні Європейської Ради та враховують урядові позиції кожної країни ЄС.

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20 07 2020 17:08
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