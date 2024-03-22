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ПОЛІТИКА

Єврорада закликає якнайшвидше схвалити переговорну рамку для України

22 березня 2024, 08:54
Єврорада закликає якнайшвидше схвалити переговорну рамку для України
Джерело: pixabay
Також лідери ЄС обговорили продовження підтримки України у відповідь на військову агресію росії.

Cаміт глав держав та урядів ЄС у четвер закликав якомога швидше затвердити переговорні рамки, які Європейська комісія підготувала для України та Молдови. 

Про це йдеться у висновках Ради ЄС, які опублікувала речниця президента Євроради Шарля Мішеля.

"Єврорада вітає прогрес України й Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проєкту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх і продовжити роботу без зволікань", — йдеться в заяві.

Також лідери ЄС обговорили продовження підтримки України у відповідь на військову агресію росії. Україні терміново потрібні системи ППО, боєприпаси й ракети. Країни Євросоюзу прискорять і посилять надання всієї необхідної військової допомоги. Також у ЄС привітали чеську ініціативу щодо боєприпасів — це дозволить швидко виконати зобовʼязання ЄС передати мільйон снарядів.

Крім цього, Єврорада розглянула наступні кроки для спрямування доходів від заморожених російських активів у Європі на підтримку України. Не виключають, що їх можуть використати для закупівлі зброї через Європейський фонд миру.

ЄСУкраїнапереговори

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