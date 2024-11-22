Євросоюз близький до згоди щодо повноцінного розширення Шенгену на Болгарію і Румунію

З 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не могли затвердити приєднання двох країн до Шенгенської зони.

Країни блоку наблизилися до рішення про повноцінне прийняття Болгарії і Румунії до Шенгенської зони через те, що кілька країн довгий час чинили опір, аргументуючи це нелегальною міграцією.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Наступним має бути офіційне рішення Ради ЄС. Нехай у наступному році Шенген стане сильнішим", – написала вона.

Фон дер Ляєн привітала "позитивний результат" щодо остаточного входження Болгарії і Румунії до Шенгенської зони за підсумками неформальних обговорень, які відбулися сьогодні, 22 листопада, в Раді ЄС Угорщини.

"Вітаю сьогоднішні позитивні зрушення щодо повноцінного приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони… Очікую фінального рішення найближчими днями", – оголосила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Більше довх років міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу не могли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.