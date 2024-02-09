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Євросоюз дав попередню оцінку президентським виборам в Азербайджані

09 лютого 2024, 08:57
Євросоюз дав попередню оцінку президентським виборам в Азербайджані
Фото: azerbaijan-irs.com
Це перші вибори, які були проведені на всій території Республіки Азербайджан.

Підготовка до виборів президента Азербайджану була належним чином організована, водночас виборчий процес був позначений придушенням критичних голосів та відсутністю політичних альтернатив.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Європейську службу зовнішніх дій.

У попередніх висновках ЄС щодо президентських виборів в Азербайджані 7 лютого зазначається, що це перші вибори, які були проведені на всій території Республіки Азербайджан.

Також вказано, що вибори відбулися в умовах обмежень та за законами, які спрямовані на згортання фундаментальних прав та свобод, включно з правом на свободу зібрань, висловлювань та медіа.

День виборів пройшов спокійно і з дотриманням загального порядку, хоча спостерігачі повідомляли про широко поширені порушення обов’язкових процедур, нестачу прозорості та численні й серйозні порушення”, – зауважив речник ЄС.

Європейський Союз висловив очікування, що влада Азербайджану виконає рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ стосовно цих, а також попередніх виборів.

Нагадаємо, що вчора в Азербайджані відбулися позачергові президентські вибори. За останніми даними ЦВК, після опрацювання 93,35% бюлетенів, Ільхам Алієв набирає 92,05% голосів. Явка на виборах становила 76,73%.

Ільхам Алієв вперше став президентом Азербайджану у 2003 році, замінивши на посаді свого батька Гейдара Алієва. Президента в країні обирають терміном на сім років, а кількість термінів не обмежена. Таким чином Алієв стане президентом вп’яте.

 

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