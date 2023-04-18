Євросоюз дозволив Україні імпортувати більше електроенергії

Впродовж наступних тижнів оператори системи передачі Континентальної Європи ENTSO-E розглянуть подальше збільшення пропускної спроможності для імпорту електроенергії в Україну.

Європейське енергооб'єднання ENTSO-E збільшило для України допустимі ліміти імпорту електроенергії.



Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Тепер із зони Континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності, що на 200 МВт більше, ніж було раніше", - сказано в повідомленні компанії.

У компанії зазначили, що рішення про поетапне збільшення імпорту електроенергії ухвалили ще у червні минулого року. Тоді пропускна спроможність становила лише 100 МВт.