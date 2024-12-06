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Євросоюз фінансує кремль завдяки збільшенню закупівель російського палива в Індії – ЗМІ

06 грудня 2024, 20:44
Євросоюз фінансує кремль завдяки збільшенню закупівель російського палива в Індії – ЗМІ
Фото: з відкритих джерел
З січня по серпень блок купив палива майже на 20% більше, ніж того року.

Євросоюз істотно збільшив виплати за закупівлі російського палива в Індії, допомагаючи москві наповнювати військовий бюджет.

Про це йдеться в звіті Центру вивчення демократії CSD.

Аналітики пишуть, що з січня по серпень 2024 року Євросоюзу купив палива у трьох великих індійських нафтопереробних заводів, які працюють з російською нафтою, майже на 20% більше, ніж торік. Це відбувається попри спроби ЄС запровадити обмеження ціни в 60 доларів за барель та заборонити прямий імпорт російської нафти до блоку.

"Західні енергетичні санкції проти Росії провалюються. Хоча російський експорт викопного палива на Захід скоротився, кричущі лазівки в режимі санкцій залишаються. Прогалини в забороні на нафту були навмисно залишені відкритими, оскільки країни G7 побоювалися різкого зростання цін на енергоносії", - йдеться в звіті.

Індія вдало використала ці прогалини, аби стати найбільшим покупцем російської нафти - її імпорт в Індію зріс на 13% у річному вимірі за перші вісім місяців 2024 року і склав 27 мільярдів євро. 

В той же період 41,1 млн тонн, що складає 72% російської нафти, імпортованої в Індію, прибуло через "тіньові" танкери з "сумнівним або неадекватним страхуванням".

"Для того, щоб скоротити доходи Кремля від нафти і газу, потрібен трансатлантичний поштовх до посилення заборони G7 на нафту та поступового виведення російського викопного палива із західних ринків. ЄС повинен заборонити імпорт нафтопродуктів із нафтопереробних заводів у третіх країнах, таких як Індія, Туреччина та ОАЕ, які максимізують закупівлі російської сирої нафти, щоб продавати надлишки нафтопродуктів назад до ЄС", - пишуть експерти.

 

 
РосіяпаливоЄвросоюз

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