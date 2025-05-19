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ПОЛІТИКА

Євросоюз готує історичний оборонний фонд на €150 мільярдів

19 травня 2025, 12:16
Євросоюз готує історичний оборонний фонд на €150 мільярдів
Фото: з вільного доступу
Це - історичний крок для Євросоюзу, викликаний війною росії проти України.

Столиці країн ЄС досягли політичної згоди щодо створення фонду позик обсягом 150 мільярдів євро для фінансування озброєння.

Про це повідомляє  Financial Times.

Джерела видання повідомляють, що механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень.

Це - історичний крок для Євросоюзу, викликаний війною росії проти України та тиском з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав Європу самостійно фінансувати власну оборону.

Ініціативу просувала Європейська комісія ще на початку року.

У понеділок вранці країни блоку досягли попередньої домовленості щодо параметрів фонду. Формальне затвердження очікується в середу.

Очікується, що новий фонд стане основою для масштабного переозброєння континенту, на тлі зростання загроз з боку росії та невизначеності в трансатлантичних відносинах.

оборонаЄвросоюзвійна в Україні

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