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ПОЛІТИКА

Європейський союз готує наймасштабніший пакет допомоги для України(оновлено)

18 лютого 2025, 09:17
Європейський союз готує наймасштабніший пакет допомоги для України(оновлено)
Фото: з вільного доступу
У переліку будуть снаряди, ППО та інше озброєння.

У вівторок, 18 лютого, в Брюсселі посли країн Європейського союзу обговорять надання Україні додаткової військової допомоги на п’ять мільярдів євро. Очікується, що допомога має бути виділена “найближчим часом” у 2025 році.

Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на проєкт документа.

Зазначається, що в рамках додаткової допомоги Євросоюз планує передати Збройним силам України 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів, системи протиповітряної оборони, високоточні далекобійні ракети, безпілотники, а також навчання і спорядження для відновлення бригад ЗСУ.

Журналісти зазначають, що рішення, яке обговорюється, передбачає досягнення цілей “частково шляхом спрямування подальшої підтримки оборонно-промислового комплексу України, включно з відповідними ініціативами, що об’єднують оборонну промисловість ЄС та України”.

Оновлено 11:30

"Ми запустимо великий пакет, якого ніколи раніше не бачили в такому вимірі", — сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю Bloomberg в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

"Подібно до євро чи коронакризи, зараз існує фінансовий пакет для безпеки в Європі. Це станеться найближчим часом", - додала вона.

Berliner Zeitung з посиланням на Бербок повідомляє, що мова може йти про €700 млрд.

Згідно повідомлення, ЄС хотів тримати збройовий проект у таємниці до завершення запланованих виборів, зокрема, у Німеччині, але Бербок розкрила цю інформацію після того, як урядовці з США заявили про свої вимоги до європейських чиновників.

"Європейські урядовці працюють над новим великим пакетом для збільшення оборонних витрат і підтримки Києва, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на швидкому завершенні війни в Україні… Плани витрат не будуть оголошені до завершення виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути суперечок напередодні голосування, за словами урядовців, поінформованих про ці плани", - йдеться в повідомленні.

Бербок пообіцяла інвестувати більше грошей в озброєння і військову техніку, а також відзначила, що мир в Україну прийде лише через силу. "Це вимагає жорстких і довгострокових гарантій безпеки для України, сильного НАТО і прогресу в переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Як європейці, як німці, ми твердо стоїмо на боці України - з військовою, гуманітарною та фінансовою підтримкою… Як європейці, ми нестимемо більшу відповідальність за власну безпеку", - сказала вона.

війнадопомогаоборонаЄвросоюз

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