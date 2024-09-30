Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз готує санкції щодо гібридних загроз з боку росії – ЗМІ

30 вересня 2024, 13:26
Євросоюз готує санкції щодо гібридних загроз з боку росії – ЗМІ
Фото: gettyimages.com
Наразі немає імен, але скоро вони будуть додані.

Блок введе тематичний режим санкцій, який буде присвячений гібридним загрозам з боку кремля.

Про це написав редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Джозвяк в соцмережі X (Twitter).

"Посли ЄС у середу погодять новий тематичний режим санкцій проти гібридних загроз. буде офіційно оформлено наступного тижня. Імен поки що немає, але вони будуть додані в майбутньому. Cпочатку хотів загальний режим санкцій, але врешті погодився, що він буде зосереджений на погрозах", - йдеться в дописі. 

Він додав, що наразі немає імен, але вони будуть додані в майбутньому. 

Він також повідомив, що спочатку хотіли ввести загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах.

Євросоюз ввів проти рф велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. 

Санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на росію і змусити її припинити воєнні дії.

 
РосіясанкціїЄвросоюзвійна в Україні

Останні матеріали

Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Політика
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 16:06
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Політика
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 09:35
Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється