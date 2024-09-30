Євросоюз готує санкції щодо гібридних загроз з боку росії – ЗМІ

Наразі немає імен, але скоро вони будуть додані.

Блок введе тематичний режим санкцій, який буде присвячений гібридним загрозам з боку кремля.

Про це написав редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Джозвяк в соцмережі X (Twitter).

"Посли ЄС у середу погодять новий тематичний режим санкцій проти гібридних загроз. буде офіційно оформлено наступного тижня. Імен поки що немає, але вони будуть додані в майбутньому. Cпочатку хотів загальний режим санкцій, але врешті погодився, що він буде зосереджений на погрозах", - йдеться в дописі.

Він додав, що наразі немає імен, але вони будуть додані в майбутньому.

Він також повідомив, що спочатку хотіли ввести загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах.

Євросоюз ввів проти рф велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну.

Санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на росію і змусити її припинити воєнні дії.