Євросоюз готується до санкцій проти "тіньового флоту" росії – Bloomberg

Нові санкції в ЄС планують ухвалити до кінця цього року.

Євросоюз планує запровадити санкції проти "тіньового флоту" росії. Такі обмеження увійдуть до чергового пакету санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інформацію про плани Євросоюзу "атакувати" "тіньовий флот" росії, за допомогою якого вона експортує свою нафту, розкрили виданню неназвані джерела.

За їхніми словами, наступний пакет також включатиме санкції проти окремих осіб, які беруть участь у торгівлі. Обговорення обмежень, що увійдуть до нового пакету, триває.

Нові санкції в ЄС планують ухвалити до кінця цього року.

Варто зауважити, що росія зібрала "тіньовий флот" для експорту нафти після того, як "Велика сімка" запровадила стелю цін на російську нафту у 60 доларів за барель.

Нагадаємо, росія продовжує активно експортувати свою нафту, навіть попри західні санкції. При цьому танкери, проти яких було запроваджено обмеження, повертаються до перевезень російської нафти.

російський "тіньовий флот" складається з більш як 400 суден. Вони приносять рф мільярди доларів прибутку на рік.

В останні місяці ЄС стає дедалі важче отримати схвалення пакетів санкцій, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето під час переговорів. Останній, 14-ий пакет санкцій, був запроваджений у червні 2024 року.