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ПОЛІТИКА

Євросоюз хоче до кінця року навчити 40 тисяч українських військових

30 серпня 2023, 18:28
Євросоюз хоче до кінця року навчити 40 тисяч українських військових
Це має відбуватися в рамках тренувальної місії Євросоюзу EUMAM.

Європейський союз хоче навчити 40 000 тисяч українських солдатів до кінця року.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель, повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Це має відбуватися в рамках тренувальної місії Євросоюзу EUMAM.

Зазначається, що на поточний момент заплановано навчання 25 000 солдатів, однак Боррель хоче збільшити її до 40 тисяч українських військових.

Більше жодних подробиць про це не повідомляють.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

У липні стало відомо, що навчання українських військ можуть поступово перенести з Європи до України. З такою пропозицією виступив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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