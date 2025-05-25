Євросоюз хоче купувати зброю у США для України

Через відмову Трампа підтримувати Київ і обмежені запаси, європейські країни розглядають закупівлю американської зброї, щоб передати її ЗСУ.

Лідери Європи поспішають з'ясувати, як забезпечити Київ зброєю, адже президент США Дональд Трамп, схоже, відходить від війни. Один із варіантів: купувати американське.

Про це пише агенція Bloomberg.

У Євросоюзу немає ні запасів зброї, ні можливостей виробляти її у достатньо великих обсягах, адже стає зрозуміло, що США більше її не постачатимуть.

Раніше також Білий дім відхилив заклики Європи продовжувати наполягати на тому, щоб путін погодився на негайне припинення вогню шляхом посилення санкцій.

Але кремль, схоже, зволікає з мирними переговорами, обіцяними Трампу, готуючись до літнього наступу, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.

Пропозиція набуває усе більшої популярності і полягає в тому, щоб придбати більше американських систем, а потім відправити цю зброю Україні, кажуть джерела видання.

Головна ідея в тому, що якщо Трамп відмовиться надсилати американську зброю Україні, це зробить Європа.

Це допоможе Україні стримати наступ рф і поновити тиск на путіна, аби той серйозно поставився до питання припинення вогню, а в разі, якщо європейцям вдасться переконати Трампа продовжувати постачати розвідувальні дані Україні, це може допомогти країні втриматися, пише видання.