Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз хоче купувати зброю у США для України

25 травня 2025, 09:55
Євросоюз хоче купувати зброю у США для України
Фото: alliance/dpa/D
Через відмову Трампа підтримувати Київ і обмежені запаси, європейські країни розглядають закупівлю американської зброї, щоб передати її ЗСУ.

Лідери Європи поспішають з'ясувати, як забезпечити Київ зброєю, адже президент США Дональд Трамп, схоже, відходить від війни. Один із варіантів: купувати американське.

Про це пише агенція Bloomberg. 

У Євросоюзу немає ні запасів зброї, ні можливостей виробляти її у достатньо великих обсягах, адже стає зрозуміло, що США більше її не постачатимуть. 

Раніше також Білий дім відхилив заклики Європи продовжувати наполягати на тому, щоб путін погодився на негайне припинення вогню шляхом посилення санкцій.

Але кремль, схоже, зволікає з мирними переговорами, обіцяними Трампу, готуючись до літнього наступу, повідомляють люди, знайомі з цим питанням. 

Пропозиція набуває усе більшої популярності і полягає в тому, щоб придбати більше американських систем, а потім відправити цю зброю Україні, кажуть джерела видання.

Головна ідея в тому, що якщо Трамп відмовиться надсилати американську зброю Україні, це зробить Європа.

Це допоможе Україні стримати наступ рф і поновити тиск на путіна, аби той серйозно поставився до питання припинення вогню, а в разі, якщо європейцям вдасться переконати Трампа продовжувати постачати розвідувальні дані Україні, це може допомогти країні втриматися, пише видання.

 
СШАзброяЄвросоюз

Останні матеріали

Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється