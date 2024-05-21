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Євросоюз хоче розпочати переговори з Україною, однак є нюанс – Politico

21 травня 2024, 11:55
Євросоюз хоче розпочати переговори з Україною, однак є нюанс – Politico
Дипломати ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, аби Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України.

Євросоюз хоче розпочати переговори щодо вступу України до блоку вже у червні, однак на шляху до цього рішення може стати Угорщина.

Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, наразі за лаштунками дипломати ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, аби Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України до блоку. За словами європейських дипломатів, які ознайомлені з цим питанням, мета полягає у тому, аби офіційні переговори розпочались вже 25 червня.

"За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні", – додає Politico.

Видання нагадує, що після переговорів у квітні між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також головою Міністерства закордонних справ (МЗС) Угорщини Петером Сійярто, згідно з українським пресрелізом, сторони відзначили позитивну динаміку діалогу.

Водночас один з дипломатів ЄС вважає, що Будапешт, ймовірно, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку до того, як він розпочне піврічне головування в Раді ЄС у липні.

"Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як 1 липня Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС", – додає видання.

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради прпозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Як заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, українській державі доведеться подолати непростий шлях для вступу в ЄС, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна – це Європа, а Європа – це Україна.

 

ЄСпереговоривійна в Україніросія окупанти

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