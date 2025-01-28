Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз і НАТО ухвалили стратегію щодо намірів Трампа на Гренландію – FT

28 січня 2025, 14:33
Євросоюз і НАТО ухвалили стратегію щодо намірів Трампа на Гренландію – FT
Фото: Reuters
Офіційні особи Данії, ЄС та НАТО вирішили звести публічні обговорення про Гренландію до мінімуму

Європейський Союз і Північноатлантичний альянс вирішили не коментувати тему захоплення Гренландії після того, як Данія попросила союзників утриматися від реакції на погрози американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами офіційних осіб, стратегію Данії, спрямовану на уникнення публічної конфронтації з Трампом, було тісно координовано з Євросоюзом та НАТО.
 
Спочатку данські та європейські чиновники сподівалися, що коментарі президента США про захоплення Гренландії були тактикою, спрямованою на посилення впливу на цій території. Але останніми днями вони усвідомили, що до ситуації "треба ставитися набагато серйозніше".
 
Наразі офіційні особи Данії, ЄС та НАТО вирішили звести публічні обговорення до мінімуму через переконання в тому, що відкритий виклик Трампу лише посилить кризу.
 
"Схоже, що стриманість – найбезпечніший варіант із Трампом. Сподіваюся, його увагу відверне щось інше", – сказав високопосадовець.

 

війна в УкраїніЄвросоюзНАТО

Останні матеріали

Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 січня 2025, 12:30
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Технології
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Переклад iPress – 28 січня 2025, 01:06
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 27 січня 2025, 14:36
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 27 січня 2025, 12:01
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська
Політика
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська "еліта" не визначилася щодо поточної спроможності України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 січня 2025, 07:57
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Політика
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Переклад iPress – 24 січня 2025, 15:28
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Політика
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 січня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється