Євросоюз і НАТО ухвалили стратегію щодо намірів Трампа на Гренландію – FT

Офіційні особи Данії, ЄС та НАТО вирішили звести публічні обговорення про Гренландію до мінімуму

Європейський Союз і Північноатлантичний альянс вирішили не коментувати тему захоплення Гренландії після того, як Данія попросила союзників утриматися від реакції на погрози американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами офіційних осіб, стратегію Данії, спрямовану на уникнення публічної конфронтації з Трампом, було тісно координовано з Євросоюзом та НАТО.

Спочатку данські та європейські чиновники сподівалися, що коментарі президента США про захоплення Гренландії були тактикою, спрямованою на посилення впливу на цій території. Але останніми днями вони усвідомили, що до ситуації "треба ставитися набагато серйозніше".