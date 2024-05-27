Євросоюз має готуватися до можливої війни – голова Єврокомісії
Про це сьогодні заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку цитує DW.
"Той, хто говорить і діє, як путін, не хоче миру, а має намір продовжувати", - сказала вона.
За словами фон дер Ляєн, важлива послідовна підтримки України і зміцнення власної обороноздатності.
"Якщо ми маємо зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону", - додала голова Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн нагадала про "гібридні атаки" рф і нещодавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією, використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС і спроби розколоти європейців за допомогою соцмереж.
Вона вважає, що позитивний ефект зміцнення обороноздатності Євросоюзу на економіку самого блоку й оцінила пропозицію Польщі та Греції створити спільну ППО.
"Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися хороші робочі місця тут, у Європі", - підсумувала фон дер Ляєн.