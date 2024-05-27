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Євросоюз має готуватися до можливої війни – голова Єврокомісії

27 травня 2024, 08:14
Євросоюз має готуватися до можливої війни – голова Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Урсула фон дер Ляєн заявила, що через агресивні дій рф в Україні і погроз правителя кремля Володимира путіна, що повторюються, Євросоюз має підготуватися до можливої війни та вжити заходів для спільного озброєння.

Про це сьогодні заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку цитує DW.

"Той, хто говорить і діє, як путін, не хоче миру, а має намір продовжувати", - сказала вона. 

За словами фон дер Ляєн, важлива послідовна підтримки України і зміцнення власної обороноздатності.

"Якщо ми маємо зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону", - додала голова Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн нагадала про "гібридні атаки" рф і нещодавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією, використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС і спроби розколоти європейців за допомогою соцмереж.

Вона вважає, що позитивний ефект зміцнення обороноздатності Євросоюзу на економіку самого блоку й оцінила пропозицію Польщі та Греції створити спільну ППО.

"Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися хороші робочі місця тут, у Європі", - підсумувала фон дер Ляєн.

 
Урсула фон дер Ляєнвійна в ЄС

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