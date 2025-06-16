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Євросоюз може збільшити фінансування виробництва снарядів до €1 млрд

16 червня 2025, 20:26
Євросоюз може збільшити фінансування виробництва снарядів до €1 млрд
Два року тому блок погодив вдвічі меншу суму.

Європейський Союз може виділити додаткові 500 мільйонів, збільшивши до 1 мільярда євро, фінансування на продовження програми ASAP з підтримки виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє портал Euractiv

Країни ЄС обіяцють виділити не менш як 500 мільйонів євро на продовження дії Акта на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) ще на один рік – до липня 2026-го.

Осточна сума склада 750 мільйонів до 1 мільярда євро, що в два рази більше, ніж нинішнє фінансування ASAP.

Таку пропозицію продовжити програму у травні подала Європейська комісія, і це рішення потребує згоди Ради Євросоюзу та Європарламенту.

Видання пише, що після офіційного затвердження продовження дії ASAP Єврокомісія оголосить новий конкурс пропозицій від промислових підприємств на отримання фінансування в межах програми.

 
Євросоюзпідтримка України

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