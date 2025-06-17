Євросоюз на рік продовжив санкції проти росії за анексію Криму

Вперше ці обмеження ввели влітку 2014 року.

Євросоюз продовжив дію санкції проти росії до 23 червня 2026 року за її анексію півострова Криму і міста Севастополь.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Європейської ради.

"Рада ЄС сьогодні вирішила оновити обмеження, які були представлені Європейським Союзом у відповідь на злочинну анексію Криму та міста Севастополь російською федерацією до 23 червня 2023 року", - йдеться на сайті.

Обмежувальні заходи проти рф були застосовані у червні 2014 року і включали обмеження на імпорт до ЄС товарів походженням з незаконно анексованих Криму і міста Севастополь, а також заборону інвестицій в інфраструктуру та туристичну галузь на цих тимчасово окупованих територіях.

Крім того, був заборонений також експорт до цих територій певних товарів та технологій.

"ЄС не визнає та продовжує засуджувати злочинну анексію Криму та Севастополя російською Федерацією у порушення міжнародного права… ЄС залишається твердим у власних зобов’язаннях щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, та у підтримці її законного права на самооборону проти російської агресії., та залишається відданим повній імплементації політики невизнання", - додали в раді.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС схвалив вже 18 пакетів санкцій проти кремля.