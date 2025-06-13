Євросоюз надав Україні ще €1 млрд з прибутків заморожених російських активів

Це пʼятий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в межах ініціативи ERA.

Україна отримала ще €1 мільярд від Європейського Союзу за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Це пʼятий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в межах ініціативи ERA. Гроші підуть на ключові видатки державного бюджету.

Ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — це спільна програма країн G7, спрямована на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми — $50 мільярдів, з яких частину використають на забезпечення оборонних потреб.

Загалом за цією ініціативою Україна отримала від Європейського Союзу вже €7 мільярдів.

ЄС, G7 та Австралія заморозили близько €260 млрд російських активів, з яких майже €211 млрд — у Євросоюзі. Частину прибутку від них спрямують на $50 млрд кредит для України, який погодили G7. ЄС внесе до €35 млрд, США — $20 млрд. Кошти підуть на бюджет, оборону та відновлення України до 2027 року.