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ПОЛІТИКА

Євросоюз намагається домовитися з Трампом щодо газу та мит – FT

12 листопада 2024, 18:21
Євросоюз намагається домовитися з Трампом щодо газу та мит – FT
Фото: з вільного доступу
Це також зменшить залежність ЄС від російського газу.

Євросоюз намагається одночасно збільшити експорт зрідженого природного газу з Штатів до Європи, зменшити залежність від російського газу та домовитися з наступний президент Штатів Дональда Трампа не вводити мит на європейські товари. Така пропозиція може бути вигідною для обох сторін.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Чиновники з ЄС наполягають, що збільшення імпорту СПГ зі США також сприятиме зменшенню занепокоєння Трампа щодо торговельного дефіциту.

"Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з новою адміністрацією Трампа, щоб закріпити роль Америки як провідного постачальника чистого зрідженого природного газу", — сказав Майкл Сейбел, генеральний директор Venture Global, одного з провідних виробників ЗПГ у США.

Гарольд Хамм, засновник Continental Resources, зазначив, що американська промисловість готова збільшити експорт до ЄС. Хамм повідомив, що обговорював енергетичну політику з перехідною командою Трампа та виробниками.

"Очікую, що призупинення видачі дозволів на СПГ буде скасовано в перші дні адміністрації Трампа", — сказав Майк Соммерс, генеральний директор Американського нафтового інституту, коментуючи мораторій президента Джо Байдена на нові ліцензії, введений на час проведення аналізу витрат і вигод від зростання сектору.

На думку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, американський СПГ може стати головним вигодонабувачем торгових переговорів між Вашингтоном і Брюсселем. Минулого тижня вона висловила готовність збільшити імпорт зі США. "Це питання, яке ми можемо обговорити, особливо у контексті торгового дефіциту", — сказала вона після телефонної розмови з Трампом.

ЄвросоюзДональд ТрампСПГмита

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