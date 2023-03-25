Євросоюз наполягає на розмові Сі Цзіньпіна з Зеленським — ЗМІ

У ЄС наполягають на тому, щоб президент Китаю Сі Цзіньпін поговорив з лідером України Володимиром Зеленським.

Євросоюз підтримує переговори глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським та наполягає на такому діалозі.

Про це пише Financial Times.

Видання з посиланням на європейського чиновника повідомляє, що блок хоче, аби Сі провів розмову з Зеленським так само, як він поспілкувався з російським диктатором володимиром путіним.

"Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь... Ми наполягаємо, і раніше наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках — і з росією, і з Україною" , - заявив чиновник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не отримував пропозицій щодо переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Крім того, лідер Китаю Сі Цзіньпін проігнорував прохання президента США Джо Байдена про телефонну розмову.