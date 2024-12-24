Євросоюз наступного року планує виготовити для України мільйони боєприпасів – єврокомісар
24 грудня 2024, 08:33
Наступного року ЄС надасть Україні близько 30 мільярдів євро.
Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що країни-члени ЄС у 2025 році виготовлять для Збройних сил України близько 2 мільйонів артилерійських снарядів
Про це він сказав у коментарі hromadske.
Він розповів, що зараз вони виробляють лише 20-25% зброї, тоді як решту закуповують за кордоном. Щоб збільшити виробництво, необхідні замовлення від європейських урядів, чого зараз бракує. Як пояснив Кубілюс без довгострокових контрактів з виробниками озброєння не варто очікувати, що Європа буде виробляти більше зброї та боєприпасів для України.
"Гроші з бюджету ЄС не можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень щодо інвестицій в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру або з заморожених російських активів", - додав він.
За словами єврокомісара, наступного року ЄС надасть Україні близько 30 мільярдів євро і Київ зможе самостійно вирішити, куди їх направити. Також Євросоюз зараз впроваджує механізм, який дозволять інтегрувати український військово-промисловий комплекс у європейську оборонну промисловість.