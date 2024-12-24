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Євросоюз наступного року планує виготовити для України мільйони боєприпасів – єврокомісар

24 грудня 2024, 08:33
Євросоюз наступного року планує виготовити для України мільйони боєприпасів – єврокомісар
Наступного року ЄС надасть Україні близько 30 мільярдів євро.
Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що країни-члени ЄС у 2025 році виготовлять для Збройних сил України близько 2 мільйонів артилерійських снарядів
 
Про це він сказав у коментарі hromadske.
 
Він розповів, що зараз вони виробляють лише 20-25% зброї, тоді як решту закуповують за кордоном. Щоб збільшити виробництво, необхідні замовлення від європейських урядів, чого зараз бракує. Як пояснив Кубілюс без довгострокових контрактів з виробниками озброєння не варто очікувати, що Європа буде виробляти більше зброї та боєприпасів для України. 
 
"Гроші з бюджету ЄС не можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень щодо інвестицій в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру або з заморожених російських активів", - додав він. 
 
За словами єврокомісара, наступного року ЄС надасть Україні близько 30 мільярдів євро і Київ зможе самостійно вирішити, куди їх направити. Також Євросоюз зараз впроваджує механізм, який дозволять інтегрувати український військово-промисловий комплекс у європейську оборонну промисловість.
боєприпасивійна в Україніросія окупанти

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