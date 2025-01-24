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Євросоюз назвав "фальшивкою" президентські вибори у білорусі

24 січня 2025, 16:33
Євросоюз назвав
Фото: www.ednist.info
Вибори в республіці пройдуть вже цими вихідними.

Європейський Союз не вважає демократичними вибори президента в білорусі, які мають пройти 26 січня - в Брюсселі назвали їх "фальшивкою".

Про це йдеться в матеріалі британської газети The Guardian.

"Це справа абсолютно недемократична. Ці вибори - повна фальшивка. Це не вибори, якщо ти вже знаєш, хто переможе", - заявила речниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Анітту Хіппер. 

За її словами, блок продовжує підтримувати білоруський народ і тиснути на режим Олександра Лукашенка. 

Вона додала, що для цього в грудні минулого року був ухвалений пакет санкцій, націлений на осіб, відповідальних за порушення прав людини.

"Ми також продовжуємо підвищувати обізнаність щодо всіх політичних в’язнів і несправедливо ув’язнених. Ми закликаємо владу звільнити всіх репресованих", - сказал речниця. 

Також вона нагадала, що Євросоюзу ухвалив пакет у 30 млн євро на підтримку громадянського суспільства у білорусі. Таким чином, загальна підтримка ЄС з 2020 року сягнула 170 млн євро.

 
вибориБілорусьЄвросоюз

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