Євросоюз назвав умови для зміни санкцій проти росії

Перше за все, москва має вивести свої війська.

Речник Єврокомісії оголосив, що виведення всіх російських військ з території України було б однією з головних умов для скасування або зміни санкцій з боку Євросоюзу.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Припинення неспровокованої та невиправданої агресії рф в Україні та беззастережне виведення всіх російських військ з усієї території України було би однією з головних передумов для внесення змін або скасування санкцій", – заявив речник.

Вчора США досягли окремих угод з Україною і росією про призупинення атак на морі і проти енергетичних цілей і Вашингтон погодився домагатися скасування деяких санкцій проти москви.

Проте кремль заявиив, що США погодилися допомогти їй скасувати низку західних санкцій і обмежень щодо продовольства, добрив і судноплавних компаній як передумови для угоди з морської безпеки в Чорному морі.

Європейські дипломати розповіли агенції, що більшість обмежувальних заходів, перерахованих кремлем, стосуються санкцій з боку Європейського Союзу.

Вчора, 25 березня, США відзначили прогрес у переговорах з росією в Ер-Ріяді.