Євросоюз не продовжуватиме "торговельний безвіз" з Україною

Він має закінчитись уже 5 червня.

Євросоюз не вводитиме нові торговельні преференції для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня цього року.

Про це на умовах анонімності повідомив один з європейських посадовців, пише портал Європейська правда.

Джерела кажуть, що після 5 червня 2025 року, коли завершуються чинні заходи "торговельного безвізу", то надані блоком Україні умови торгівлі повернуться до довоєнних.

Проте пізніше Євросоюз запропонує деякі сприятливі для України зміни.

"Починаючи з 6 червня, автономні торговельні заходи – торговельні преференції для України, запроваджені ЄС після початку повномасштабної агресії РФ, закінчаться. Умови повернуться до довоєнних. Закінчаться як торговельні преференції, так і обмежувальні заходи, що нині встановлені проти ряду товарних найменувань, таких як м’ясо курки, яйця, мед і так далі", – розказало джерело виданню.

За словами співрозмовника, ще обговорюється ідея залишити торговельні преференції для деяких найменувань українського експорту в ЄС, таких, як сталь.

"Далі Євросоюз продовжить дискусії щодо внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щоб розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі, та підтримати економіку України, яка потерпає від війни", – зазначив європейський чиновник.